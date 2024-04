Der Anteil der Ökobetriebe in der Landwirtschaft ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen.

Halle - In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Betriebe im Ökolandbau deutlich gestiegen. Im vergangenen Jahr habe es rund 600 Betriebe gegeben, die Flächen nach der EU-Öko-Verordnung bewirtschafteten, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch mit. Dies sei ein Anstieg von rund 75 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Die bewirtschaftete Fläche habe sich sogar mehr als verdoppelt. Ökolandwirtschaft wird in Sachsen-Anhalt insgesamt auf rund zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche betrieben. Dabei sei auch der Anteil der ökologischen Tierhaltung gestiegen, so die Statistikbehörde. Etwa die Hälfte aller Ökobetriebe halte Tiere.