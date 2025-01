„Der Kanzler kommt“, heißt es knapp in SPD-Ankündigungen für Events mit Olaf Scholz. Einige wenige der Wahlkampfauftritte betitelt die Partei sogar als Highlights – das erste am Abend in Wolfsburg.

Olaf Scholz und SPD-Spitze auf Wahlkampftour in Wolfsburg

Der Kanzler macht Wahlkampf in Niedersachsen. (Archivbild)

Wolfsburg - Im Wahlkampf für die Bundestagswahl besucht Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagabend Wolfsburg. Den Auftritt im Congresspark (ab 17.00 Uhr) betitelt die SPD auf ihrer Homepage als „Highlight-Veranstaltung“ in der Terminhatz des amtierenden Regierungschefs und Spitzenkandidaten für die Sozialdemokraten.

Morgens empfängt Scholz zunächst in Berlin den schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson, bevor gegen Mittag ein erster Wahlkampfauftritt in Halle in Sachsen-Anhalt ansteht.

Am Abend wird Scholz in Wolfsburg von mehreren SPD-Spitzenpolitikern unterstützt. Neben den Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil werden auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, Generalsekretär Matthias Miersch sowie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil erwartet. Beim Kanzler-Besuch in der VW-Stadt ist auch eine Rede von Betriebsratschefin Daniela Cavallo geplant.