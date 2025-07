Der frühere Meistercoach Predrag Krunic bekommt in Oldenburg einen Champions-League-Spieler.

Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben Dakarai Tucker verpflichtet. Der 31-Jährige kommt vom israelischen Halbfinalisten und Champions-League-Teilnehmer Hapoel Holon. Der flexibel im Backcourt einsetzbare Tucker gilt als starker Distanzschütze und Verteidiger und unterschrieb bei den Oldenburgern einen Einjahresvertrag.

Zuvor hatten die Baskets bereits Michale Kyser, ebenfalls von Hapoel, verpflichtet. „Ich habe Gutes über die Atmosphäre in der Arena gehört und freue mich, weiterhin gemeinsam mit Michale zu spielen“, wurde der Amerikaner Tucker in der Vereinsmitteilung zitiert.

Oldenburgs Sport-Geschäftsführer Srdjan Klaric erklärte: „Dakarai wird sich gut in unsere Mannschaft einfügen.“ Er sei „ein Spieler mit einem guten Wurf, Verteidigung und Rebounding, der in der Lage ist, mit großer Intensität in beide Richtungen zu spielen. Er kann physischen Basketball spielen und wird damit den Ansprüchen unserer Liga gerecht“, ergänzte Cheftrainer Predrag Krunic.