Sachsen gilt als eine Wiege des Automobilbaus in Deutschland. Daran erinnert die „Sachsen Classic“. Am Donnerstag startet die Oldtimer-Rallye in ihre 21. Auflage - mit prominenter Beteiligung.

Zwickau - Die „Sachsen Classic“ lässt in den kommenden Tagen wieder die Herzen vieler Oldtimer-Fans höherschlagen. In ihrer 21. Auflage verbindet sie an drei Tagen die zwei wichtigsten sächsischen Automobilregionen Zwickau und Leipzig. Der Tross startet am Donnerstagmittag und wird von einem Horch 430 aus dem Jahr 1932 angeführt.

Insgesamt sind Autos von 40 verschiedenen Marken mit von der Partie. Der älteste Wagen ist nach Angaben der Veranstalter ein Rolls-Royce Phantom II von 1930. Aber auch Fahrzeuge von Melkus, Riley und Wartburg sind zu erleben. Gefeiert wird zudem das 50. Jubiläum des VW Golf, der einst auch in Zwickau gebaut wurde. Dazu beteiligen sich elf historische Fahrzeuge dieses Typs an der Rallye.

Die Fahrzeuge absolvieren bis Sonnabend eine Strecke von rund 590 Kilometern. Mit dabei sind auch einige prominente Motorsportler sowie Eiskunstlauf-Legende Katarina Witt. Neben Zwickau und Leipzig gibt es Stationen unter anderem in Oelsnitz, am Sachsenring, in Torgau, Delitzsch, Dessau und Wurzen.