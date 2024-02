Lange war unklar, wohin Oliver Batista Meier wechseln wird, denn in Dresden hatte er keine Zukunft. Mit dem Weg in die Schweiz hatten nur wenige gerechnet.

Dresden - Oliver Batista Meier verlässt Fußball-Drittligist Dynamo Dresden. Wie die Sachsen am Freitagabend bekannt gaben, wechselt der 22-Jährige bis zum 30. Juni 2024 leihweise zum Grasshopper Club Zürich. Anschließend besitzen die Schweizer eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler. „Wir sind offen damit umgegangen, dass wir gemeinsam mit ihm prüfen, was sowohl für den Spieler als auch für den Verein die bestmögliche Lösung sein kann. Oli hat sich seit seiner Rückkehr sehr professionell verhalten und gut trainiert, um an das Leistungsniveau der Hinrunde zu kommen“, erklärte Sportchef Ralf Becker.

Batista Meier wechselte im Januar 2022 von der Zweitvertretung des FC Bayern München zu den Elbestädtern. Nach einem eher durchwachsenen Jahr (20 Einsätze, neun Assists) verlieh die SGD den 22-jährigen zum SC Verl. Beim Sportclub absolvierte Batista Meier saisonübergreifend 32 Spiele. In dieser Zeit markierte er zehn Tore und gab elf Vorlagen. Im Dezember 2023 beendete die SGD die Leihe vorzeitig. Nun kann sich Batista Meier beim Tabellenneunten der ersten schweizerischen Liga beweisen.