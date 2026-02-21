Predazzo - Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund vertraut seiner Mutter nicht nur beim Kochen, sondern auch bei den Geldgeschäften. „Das Management hat sie schon die letzten zwei Jahre gemacht. Sie kennt sich damit super aus, und ich kann mich voll und ganz darauf verlassen. Beim Kochen ist sie sowieso die Beste“, sagte der Oberstdorfer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Deshalb wisse er auch nicht, was seit seinem Gold-Coup auf der Normalschanze von Predazzo an möglichen Sponsoren-Anfragen bei ihm gelandet ist. „Das übernehmen alles meine Mum als meine Managerin und noch ein, zwei andere Leute, die uns hier unterstützen“, sagte der 25-Jährige.

Olympische Stimmung „war eher WM-Flair“

Von der Stimmung bei seinen ersten Olympischen Spielen ist er etwas enttäuscht. „In Predazzo habe ich mir gedacht: Es fühlt sich ein bisschen an wie bei einer Weltmeisterschaft. Es sind die gleichen Leute um einen herum: die Langläufer, die Nordischen Kombinierer und die Skisprungdamen. Deshalb war das eher WM-Flair. Die Sicherheitskontrollen waren strikter, und im Olympischen Dorf in Predazzo waren ganz viele Nationen dabei, die man sonst nie sieht. Haiti und Island zum Beispiel. Das fand ich schon supercool“, sagte Raimund.

Olympia-Gold soll in eine Wandvitrine

Seine Goldmedaille soll daheim mit der Hilfe eines Kumpels einen Ehrenplatz bekommen. „Der ist Schreiner und könnte mir sicher eine kleine Wandvitrine machen, wo ich die Medaille so richtig schön reinhängen kann. Vielleicht sogar mit Beleuchtung. Das Olympia-Gold wird einen sehr, sehr gewürdigten Platz bekommen“, sagte der Olympiasieger.