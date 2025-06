Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski ist bei den deutschen Meisterschaften in Luhmühlen in der Dressur die Beste. Am Samstag wartet die größte Herausforderung für die Teilnehmenden.

Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski geht bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten als Führende in die Geländeprüfung. Nach der zweitägigen Dressur in Luhmühlen in der Nähe von Lüneburg übernahm die 36-Jährige aus Warendorf auf ihrem elf Jahre alten Wallach Nickel Platz eins. Mit 25,3 Punkten lag sie in der international ausgeschriebenen Vier-Sterne-Prüfung vor dem Neuseeländer Clarke Johnstone auf Rocket Man (30,5) und Nina Schultes aus der Nähe von Frankfurt am Main auf Grand Prix (30,6).

Am Samstag (13.20 Uhr/NDR-Fernsehen) folgt der Geländeritt über etwa 3.960 Meter mit 20 Hindernissen und 35 Sprüngen. Die Entscheidung fällt am Sonntag (13.00 Uhr/NDR-Fernsehen) im abschließenden Springen.