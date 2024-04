Lüneburg - Die deutsche Olympiasiegerin Heike Drechsler wird Gast-Star bei der ARD-Telenovela „Rote Rosen“. Laut Mitteilung vom Dienstag wird die 59-Jährige in der Serienhandlung die Siebenkämpferin Leyla (Alinda Yamaci) coachen, die hellauf begeistert ist. „Leyla kann tatsächlich mit Heike trainieren. Ihre Wettkampftipps bringen Leyla wieder auf Olympiakurs“, teilte die Produktion am Dienstag mit. Die Serie wird in Lüneburg gedreht.

Drechsler - Olympia-Siegerin im Weitsprung bei den Spielen in Barcelona 1992 und in Sydney 2000 - wird am 7., 8. und 10. Mai jeweils um 14.10 Uhr im Ersten zu sehen sein. „Rote Rosen“ läuft immer montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten oder jederzeit in der Mediathek.