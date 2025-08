Jahr für Jahr zieht es junge Opernsänger aus der ganzen Welt nach Rheinsberg, um dort ihr Können zu präsentieren. Am Samstag startet das Hauptstück der Saison. Für Berliner fahren Sonderbusse.

Opernklänge von Strauss in Rheinsberg - Sonderbusse rollen

Am Samstag startet die Hauptproduktion der Kammeroper in Rheinsberg.

Rheinsberg - Mit der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss startet am Samstag die aufwendigste und größte Produktion der diesjährigen Festivalsaison an der Kammeroper in Rheinsberg. Die Premiere sei praktisch ausverkauft, sagte ein Sprecher der Musikkultur Rheinsberg. Für die weiteren Vorführungstermine der Operette gebe es allerdings noch Karten. Die Produktion sei „das Herzstück der diesjährigen Festivalsaison“.

Gespielt wird das Stück im Schlosshof - also im Außenbereich. Die Klänge werden noch weit über den angrenzenden Grienericksee zu hören sein. Das traditionelle Opernfestival zieht jedes Jahr viele internationale Künstler nach Rheinsberg. Nach allen Veranstaltungen der „Fledermaus“ werden laut den Veranstaltern Sonderbusse eingesetzt, die vom Schloss direkt bis nach Berlin-Gesundbrunnen fahren.

Das Schloss und der umliegende Park Rheinsberg waren von 1736 bis 1740 ein Zufluchtsort des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich II. Vier Jahre nach seiner Thronbesteigung schenkte er die Residenz seinem Bruder, Prinz Heinrich. Unter Heinrich entwickelten sich das Schloss und der Lustgarten zu einem Zentrum der Theater- und Musikkultur. Noch heute zieht die Rheinsberger Kammeroper jährlich Tausende Besucher an.