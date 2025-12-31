Der Jahreswechsel wird ungemütlich. In Sachsens höchstgelegener Region gilt bis tief in den Abend hinein eine amtliche Unwetterwarnung.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in der Silvesternacht im Erzgebirge. (Symbolbild)

Leipzig - In den letzten Stunden des alten Jahres müssen sich die Menschen im Erzgebirge auf Sturm einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung für die Höhenlagen herausgegeben. Bis etwa 21.00 Uhr ist mit orkanartigen Böen zu rechnen.

Gewarnt wird vor Gefahren durch herabfallende Äste, Dachziegel und andere größere Gegenstände. Am Neujahrstag soll es weitergehen mit diesem Wetter, eine weitere Unwetterwarnung gilt dann bis Freitagvormittag.

Seit dem Vormittag zieht ein Schneefallgebiet über das Erzgebirge hinweg. Auf dem Fichtelberg wuchs die bislang sehr dünne Schneedecke auf 13 Zentimeter an, wie ein DWD-Sprecher sagte.