Sturmwarnung für den Oberharz: Der DWD warnt vor herabfallenden Ästen und Ziegeln. Welche Vorsichtsmaßnahmen jetzt empfohlen werden.

Der DWD rät, Aufenthalte im Freien zu vermeiden und ausreichend Abstand etwa von Gebäuden und Bäumen zu halten. (Archivbild)

Magdeburg - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Oberharz vor Unwettern und Sturm. Auf dem Brocken werden Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erwartet, hieß es in einer Mitteilung. Es bestehe für Montag und Dienstag Gefahr durch umstürzende Gerüste und Bäume, herabfallende Äste sowie Ziegel, die von Dächern fallen.

Der DWD riet dazu, Aufenthalte im Freien zu vermeiden und ausreichend Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben.