Mit Schnee sind Blätter, die in der Innenstadt am Boden liegen, bedeckt.

Dresden - Auf örtlich leichten Schneefall und glatte Straßen müssen sich die Menschen in Sachsen am Donnerstag einstellen. Der Tag beginnt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst wolkig bis heiter bei maximal ein Grad, im Bergland minus ein Grad. In der Lausitz ist es stark bewölkt und es schneit leicht. Am Abend gibt es auch im Westen des Landes leichten Schnee.

In der Nacht zu Freitag schneit es gebietsweise. Die Temperaturen fallen bis auf minus sechs Grad. Am Freitag ist der Himmel laut der Prognose bedeckt und es gibt leichten Schneefall. Die Temperatur sollen maximal null Grad, im Bergland minus zwei Grad erreichen.