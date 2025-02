Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich zeitweise vor Glatteis in Acht nehmen. In der Früh kann es von der Altmark bis ins östliche Anhalt örtlich Glatteis durch geringfügigen gefrierenden Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. An der Grenze zu Brandenburg besteht bis zum Vormittag Glättegefahr. Der Himmel ist zunächst stark bewölkt und vereinzelt gibt es Regen. Am Nachmittag heitert es teilweise auf. Die Temperaturen klettern auf bis zu zwölf Grad.

In der Nacht zum Samstag ziehen dünne Schleierwolken auf. Die Temperaturen fallen auf bis zu null Grad. Auf dem Brocken wehen stürmische Böen.

Der Samstag ist heiter bis wolkig bei Höchsttemperaturen von bis zu 13 Grad. Auf dem Brocken gibt es erneut stürmische Böen.