Osnabrück - Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat einen Leistungsträger verloren. Angreifer Erik Engelhardt verlässt den Club und wechselt zum Tabellenzweiten Energie Cottbus. Wie der niedersächsische Vorletzte mitteilte, vereinbarten beide Clubs Stillschweigen zu den Transferdetails.

Für Engelhardt ist es die Rückkehr nach Cottbus. Vor seinem Wechsel zum VfL im Sommer 2022 spielte der 26-Jährige ein Jahr für Energie. Davor war er in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet worden und später von der zweiten Mannschaft zu Hansa Rostock gewechselt. Für Osnabrück erzielte Engelhardt in 88 Pflichtspielen 23 Treffer und hatte großen Anteil am Zweitliga-Aufstieg des VfL im Jahr 2023.

Die Osnabrücker, die am Donnerstag das Training wiederaufgenommen haben, gaben zudem die Verpflichtung von Defensivspieler Jannik Müller bekannt. Der zuvor vereinslose 30-Jährige hatte in der vergangenen Saison noch 16 Bundesliga-Spiele für den SV Darmstadt 98 absolviert.