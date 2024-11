Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 17 bis 21 der 3. Liga terminiert. Für Energie Cottbus stehen zwei Ost-Duelle an.

Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus beendet das Heimspiel-Jahr mit einem Ostderby. Am 15. Dezember (13.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz am 18. Spieltag Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, der die Spieltage 17 bis 21 terminiert hat. Fünf Tage nach dem letzten Heimspiel des Jahres eröffnet Cottbus den letzten Spieltag des Jahres auswärts beim FC Ingolstadt (19.00 Uhr).

Auch das erste Heimspiel 2025 im Leag Energie Stadion ist ein Ostderby. Am 25. Januar tritt Dynamo Dresden in der Lausitz (14.00 Uhr) an. Eine Woche zuvor bildet das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld den Auftakt zum neuen Jahr.