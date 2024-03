Für viele gehört es zu Ostern dazu: das Entzünden der traditionellen Osterfeuer. An einem Strand in Ostfriesland versammeln sich Tausende, um den Brauch zu sehen.

Ein Osterfeuer am Strand lockt zahlreiche Zuschauer an.

Norddeich - Bei milden Temperaturen sind vielerorts in Niedersachsen am Karsamstag die traditionellen Osterfeuer entzündet worden. Bei einem der größten Feuer an der Nordseeküste verfolgten am Strand im ostfriesischen Norddeich (Landkreis Aurich) viele Schaulustige, wie dort ein meterhoher Stapel aus Holz und Stroh in Brand gesetzt wurde. Allerdings blies starker Wind das Feuer zwischenzeitlich aus.

Das Osterfeuer sei für den Küstenort zugleich auch der Auftakt der Urlaubssaison, sagte die Sprecherin des Tourismus-Service, Inga Graber. Denn zurzeit sind auch viele Osterurlauber an der Nordseeküste. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher bei dem Osterfeuer schätzte der Tourismus-Service auf mehrere Tausend.

Die traditionellen Osterfeuer sind in vielen Teilen Norddeutschlands ein beliebtes Treffen für Jung und Alt. Oft richten Freiwillige Feuerwehren, Dorfgemeinschaften oder Sportvereine die Feuer aus. Dazu wird Grünschnitt und brennbares Material gesammelt und auf freien Flächen zu Haufen aufgeschichtet. Die Feuer sollen den Winter vertreiben und den Frühlingsbeginn einläuten.