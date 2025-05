Wolfsburg - Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg verstärkt sein Torhüter-Team. Aus Österreich kommt die junge Christina Schönwetter. Das 20-Jahre alte Talent wechselt von First Vienna FC zu den Grün-Weißen. Wie der Verein mitteilte, erhielt Schönwetter einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Während die Torhüterin das Engagement beim Meisterschafts-Zweiten als nächste Karriere-Schritt betrachtet, sehen die Niedersachsen großes Potenzial in der Österreicherin. „Christina ist eine hochtalentierte Torfrau. Sie hat sowohl bei den Spielen in der österreichischen Liga als auch im Probetraining bei uns in Wolfsburg einen hervorragenden Eindruck hinterlassen“, sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball bei den Wölfinnen.