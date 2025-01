Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg spielt auch eine Rolle in Brüssel. Bundesagrarminister Cem Özdemir nennt einen konkreten Zeitraum, wann es vorbei sein könnte.

Beim Besuch von Özdemir in Brüssel spielt auch die Maul- und Klauenseuche eine Rolle. (Archivbild)

Brüssel - Deutschland könnte nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in spätestens drei Monaten wieder frei von der Maul- und Klauenseuche (MKS) sein. „Wir tun jedenfalls alles dafür“, sagte der Grünen-Politiker am Rande eines Treffens der EU-Agrarministerinnen und -minister in Brüssel.

Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit, gilt Deutschland als „MKS-frei“, wenn seit dem letzten bestätigten Fall mindestens drei Monate vergangen sind und die Maßnahmen der EU aufgehoben wurden.

Am 10. Januar hatte es im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland einen Ausbruch der Seuche gegeben. Seitdem kamen keine weiteren Fälle hinzu.