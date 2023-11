Mit weniger Dünger und Pflanzenschutzmitteln mehr produzieren, das ist das große Thema auf der Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover. Der grüne Landwirtschaftsminister Özdemir zeigte sich beim Messerundgang begeistert.

Ein Großtraktor steht am Stand von John Deere auf der Landtechnik-Leitmesse Agritechnica.

Hannover - Beim Besuch der Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover war Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ganz in seinem Element. „Egal wo ich hinkomme, jeder Aussteller spricht über Nachhaltigkeit, wie man den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln reduzieren kann“, sagte der Grünen-Politiker beim traditionellen Messerundgang. „Das finde ich beeindruckend. Das zeigt, dass das Thema längst in der Branche angekommen ist.“

„Green Productivity“, also wie sich mit weniger Einsatz von Ressourcen mehr produzieren lässt, ist das Leitthema der diesjährigen Messe, die am Sonntag begonnen hat. „Innovationen sind dafür der Schlüssel“, sagte Tobias Eichberg von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), die die Messe veranstaltet. Solche Innovationen nehmen neben den klassischen Traktoren, Mähdreschern und Saatmaschinen auf der Ausstellung daher großen Raum ein, von alternativen Antrieben für Landmaschinen bis hin zu neuen Ideen wie Ackerbau im Hochhaus oder synthetisch hergestelltes Fleisch. Erstmals können die Besucher Traktoren mit alternativem Antrieb auf der Messe auch selbst ausprobieren.

2811 Aussteller aus 53 Ländern zeigen noch bis Samstag ihre Produkte. „Das Messegelände ist komplett belegt“, sagte Eichberg. „Alle wichtigen Hersteller sind vertreten. Das ist das volle Programm.“ Und auch bei der Besucherzahl zeigte sich DLG-Präsident Hubertus Paetow am zweiten Messetag zuversichtlich. „Bei Ausstellerzahl und Fläche liegen wir über 2019. Es gibt keine Anzeichen, dass es bei den Besuchern anders sein wird.“ Im Vorfeld waren 400.000 als Zielmarke ausgeben worden, 50.000 weniger als bei der vorigen Ausgabe 2019. 2021 war die ansonsten alle zwei Jahre stattfindende Messe wegen der Pandemie ausgefallen.

Die Agritechnica ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Leitmesse der Branche. Er sei stolz, eine solch wichtige Messe hier in Deutschland zu haben, sagte Özdemir. Seine niedersächsische Amtskollegin und Parteifreundin Miriam Staudte sprach von einer gelungenen Demonstration, wie sich politische Vorgaben zur Reduzierung von Dünger- und Pflanzenschutzmitteleinsatz praktisch umsetzen lassen. Zugleich appellierte sie, den Bauern verlässliche Vorgaben zu machen. „Die Unternehmen brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Deshalb darf es hier nicht zu viel hin und her geben.“

Die Landtechnik-Branche, die in Hannover das Gros der Aussteller stellt, sieht sich durch die Vorgaben für eine nachhaltigere Landwirtschaft gestärkt. "Ohne Technik sind die bald zehn Milliarden Menschen auf der Erde nicht zu ernähren", sagte Tobias Erhard von der Landtechnik-Sparte des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), der die Messe zusammen mit der DLG ausrichtet. „Und dass die Landtechnik der entscheidende Impulsgeber für den Ackerbau der Zukunft ist, wird nirgendwo deutlicher als auf dieser Agritechnica.“

Großes Potenzial sieht Erhard hier auch beim Einsatz von synthetischen Kraftstoffen und Biosprit aus Pflanzenöl, sogenannten HVO-Kraftstoff. Dadurch ließe sich schon heute bis zu 90 Prozent des CO2-Ausstoßes einsparen, und das auch bei Altfahrzeugen, so Erhard. „Die Politik muss jetzt die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass biogene und synthetische Kraftstoffe schnellstmöglich in der landwirtschaftlichen Praxis ankommen.“