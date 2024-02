Meppen - Vor einer Saison-Rekordkulisse hat der SV Meppen seinen Weg an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Nord fortgesetzt. Die Emsländer kamen am Mittwochabend vor etwa 8500 Zuschauern gegen den VfB Oldenburg zu einem 3:2 (1:2) und feierten ihren neunten Heimsieg. Durch den Erfolg rückten sie bis auf einen Zähler an Tabellenführer Hannover II heran. Am 18. Februar kommt es in der Landeshauptstadt zum Topduell des Ersten gegen den Zweiten. Die Oldenburger kassierten die erste Niederlage nach neun Spielen und blieben Sechste.

In dem packenden und spannenden Derby hatte Christopher Schepp (4.) die Gastgeber früh in Führung gebracht. Der VfB gab sich unbeeindruckt und schaffte noch vor der Pause die Wende durch die Tore von Rafael Brand (19.) und Drilon Demaj (32.). In der zweiten Halbzeit wurde es hitziger. Die Oldenburger kontrollierten noch einige Zeit das Spiel. Dann gelang Marek Janssen (60.) mit der ersten gefährlichen Aktion der Meppener der Ausgleich. In der 81. Minute war es Bruno Soares, der den Siegtreffer erzielte.