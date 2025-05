Nach fünf Jahren in der Liga zwei träumt Paderborn von der Bundesliga-Rückkehr. Die Konkurrenz patzt, aber die Paderborner gaben sich bei schwachen Schalkern keine Blöße.

Gelsenkirchen - Der SC Paderborn hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga vorgelegt und den Druck auf die Konkurrenz erhöht. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Schalke 04 rückten die Paderborner zumindest vorübergehend auf den Relegationsplatz vor. Der Rückstand zum zuletzt strauchelnden Tabellenzweite Hamburger SV, der am Samstag beim SV Darmstadt antritt, beträgt nur einen Punkt.

Raphael Obermaier (40. Minute) und Marvin Mehlem (48.) bescherten den Paderborner vor 62.094 Zuschauern in einer über weite Strecken an Höhepunkten armen Partie den siebten Auswärtssieg der Saison. Dieser hätte höher ausfallen können, aber Schalkes Torhüter Justin Heekeren zeigte in der ersten Hälfte einige Paraden gegen Filip Bilbija.

Schalke hat den Klassenerhalt nicht sicher

Während Paderborn auf eine Bundesliga-Rückkehr hoffen darf, bedeutet das vierte sieglose Spiel in Serie für die krisengebeutelten Schalker, dass der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern ist - ein Punkt fehlt. Der Abstand zum Tabellen-16. Preußen Münster beträgt bei zwei ausstehenden Partien sechs Zähler und ein schlechteres Torverhältnis.

Ob die Schalker-Verantwortlichen die eigentlich erst zum Saisonende geplante Trennung von Trainer Kees van Wonderen nun doch vorziehen, scheint nicht ausgeschlossen zu sein.