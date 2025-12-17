Para-Schwimmer Topf eilt von Erfolg zu Erfolg. Dabei landet der Doppelweltmeister und Paralympics-Sieger auch außerhalb des Beckens Triumphe.

Potsdam - Para-Schwimmer Josia Topf ist zu Brandenburgs „Sportler des Jahres 2025“ gewählt worden. Der 22-Jährige ist damit der erste Para-Athlet, der die Abstimmung gewinnt. Zuvor wurde er bereits zu Deutschlands „Para-Sportler des Jahres“ erkoren.

„Ich bin dem Land Brandenburg, ganz unabhängig von dieser Auszeichnung, unendlich dankbar für die Möglichkeiten, die mir hier zur Verfügung gestellt wurden. Ohne diese Unterstützung hätte ich mich nicht so weiterentwickelt“, sagte der für den BPRSV Cottbus startende Sportler.

Brandenburgs Vorjahres-Zweiter hatte 2024 die Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Paris gewonnen, bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Singapur holte er zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze. Zudem stellte Topf im November bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften trotz vorheriger Verletzungspause einen neuen inoffiziellen Weltrekord über 75 Meter Lagen auf.

Bob-Anschieberin Levi gewinnt Frauen-Wahl

Der Athlet setzte sich bei der Wahl gegen Bob-Anschieber Gregor Fleischhauer vom SV Motor Babelsberg und gegen seinen Vereinskameraden, den Para-Leichtathleten Max Marzillier, durch.

Bei den Frauen gewann Bob-Anschieberin Deborah Levi vom SC Potsdam. Das Team des Jahres wird noch vom Landessportbund Brandenburg bekanntgegeben. Die Sportler werden im Rahmen des „Jahresempfangs 2026 des Sportlandes Brandenburg“ am 16. Januar 2026 im „Haus des Sports“ in Potsdam geehrt.