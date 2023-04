Berlin - Die Geschäftsstelle des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin-Marzahn ist mit Farbe beschmiert worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter am Samstagabend mehrere Parolen an der Fensterfront des Kreisbüros Marzahn-Hellersdorf in der Krummenseer Straße. Das Türschloss war mutmaßlich manipuliert worden, so dass sich die Tür nicht mehr schließen ließ. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) habe den Fall übernommen, hieß es.

Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Wann genau das Büro beschmiert wurde, ist unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte die Tat schon mehrere Tage her sein.

Der Sprecher des Kreisverbandes, Max Linke, teilte mit: „Das Recht auf eine freie Meinung liegt im Herzen jeder Demokratie, diese Tat hingegen soll für Verunsicherung und Angst sorgen“. Und: „Für uns ist klar: Wir lassen uns nicht einschüchtern und werden uns weiterhin für einen grünen und gerechten Bezirk einsetzen.“