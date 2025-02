Linke und Grüne verzeichnen in Sachsen-Anhalt deutlich mehr Neueintritte. Die AfD meldet eine generelle Zunahme der Mitglieder. Die CDU bleibt die größte Partei im Land.

Parteien in Sachsen-Anhalt gewinnen mehr neue Mitglieder

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt profitieren einige Parteien bei der Mitgliederentwicklung vom Bundestagswahlkampf und der zugespitzten Migrationsdebatte. So teilte etwa die Linke mit, seit dem gemeinsamen Votum von CDU und AfD im Bundestag registriere man teils mehr als 10 Neueintritte pro Tag. Seit Oktober gebe es einen Zuwachs von rund 400 neuen Mitgliedern. „Wir sind aktiv und ansprechbar vor Ort, wir gehen an die Haustüren“, sagte Landeschefin Janina Böttger.

Die Grünen haben seit dem Bruch der Ampelkoalition im Bund rund 250 neue Mitglieder in Sachsen-Anhalt dazugewonnen. „Die Migrationsdebatte und das gemeinsame Abstimmen der Union mit der AfD im Deutschen Bundestag hat bundesweit zu einer erhöhten Anzahl an Neumitgliedern geführt. Allein in der vergangenen Woche konnten wir 5.000 neue Mitglieder verzeichnen“, sagte Landeschef Dennis Helmich. Genaue Zahlen für Sachsen-Anhalt müssen angesichts des administrativen Aufwands erst noch ermittelt werden.

CDU ist die größte Partei im Land

Die AfD berichtet von einer konstant wachsenden Mitgliederschaft. „Scheindebatten, wie durch die Union zuletzt im Bundestag angestoßen, haben dabei weder einen negativen noch positiven Einfluss“, sagte Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt. Die Partei hat zuletzt die Schwelle von 2.500 Mitgliedern überschritten.

Bei den anderen Parteien bilden sich die Effekte des Wahlkampfs nicht ganz so deutlich ab. „In den Monaten vor und in den Tagen direkt nach einer Wahl bekommen wir mehr Eintritte als gewöhnlich“, sagte ein Sprecher der SPD. Die CDU teilte mit, besondere Auswirkungen auf die Mitgliederentwicklung seien nach der Migrationsabstimmung im Bundestag nicht erkennbar.

Die CDU ist mit Abstand die größte Partei in Sachsen-Anhalt (5883). Es folgen SPD (3.166), Linke (2.840), AfD (2.550), Grüne (1.519) und FDP (1.063). Das Bündnis Sahra Wagenknecht strebt bewusst einen langsamen Aufbau an, es hat in Sachsen-Anhalt aktuell 70 Mitglieder.