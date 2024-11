Bad Blankenburg - Thüringens Sozialdemokraten haben nach dem schwachen Ergebnis bei der Landtagswahl ihre Führungsmannschaft neu gewählt. Parteivorsitzender bleibt der 57 Jahre alte Georg Maier, der seit vier Jahren an der Thüringer SPD-Spitze steht. Als Vize-Vorsitzende wurden die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind-Schneider, der Bürgermeister von Schmölln, Sven Schrader sowie die Ex-Staatssekretärin und Landtagsabgeordnete Katharina Schenk bestätigt. Neu in die Führungsriege rückte Katja Glybowskaja, die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Thüringen ist.

Für die vier Stellvertreterposten gab es fünf Bewerber. Keinen Erfolg mit ihrer Kandidatur hatte die Thüringer Juso-Vorsitzende Melissa Butt. Die Vertreterin des SPD-Nachwuchses unterlag in der Stichwahl gegen Hochwind-Schneider. Die bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Cornelia Urban trat aus persönlichen Gründen nicht erneut bei der Vorstandswahl an.

Die Sozialdemokraten hatten bei der Landtagswahl Anfang September nur 6,1 Prozent der Stimmen erhalten. Fünf Jahre zuvor waren es noch 8,2 Prozent. Das schwache Abschneiden sorgte auf dem Parteitag für eine Fehlerdiskussion. Einige Delegierten sprachen sich dafür aus, dass die Thüringer SPD in die Opposition geht und nicht eine erneute Regierungsbeteiligung anstrebt, über die derzeit verhandelt wird.