Drei Menschen retten am Charlottenburger Ufer eine leblose Person aus der Spree. Sie leiten sofort die Reanimation ein – mit Erfolg.

Für die Rettung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. (Symbolbild)

Berlin - Ein in die Spree gestürzter lebloser Mensch ist am Donnerstagabend in Berlin-Charlottenburg von Ersthelfern gerettet worden. Nach Angaben der Feuerwehr fiel die Person gegen neun Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Österreichparks ins Wasser.

Ein Mann und eine Frau sprangen sofort hinterher, zogen den Menschen an Land und begannen gemeinsam mit einer weiteren Helferin mit der Reanimation. Die Feuerwehr setzte die Wiederbelebung fort – mit Erfolg: Die gerettete Person wurde mit Vitalzeichen ins Krankenhaus gebracht.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Zwei der Helfenden wurden seelsorgerisch betreut. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Vorfalls.