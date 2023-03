Bleckede - In ihrem Lokal in Bleckede bietet Urte Rötz einmal im Monat ein Drei-Gänge-Menü für Singles an. Die 58-Jährige war jahrelang auf Geschäftsreisen und störte sich am Alleinsein im Restaurant. Als passionierte Köchin erfand sie das Single-Dinner einmal im Monat in ihrem Restaurant im Landkreis Lüneburg. Der runde Tisch 14 für 6 Personen ist der gefragteste in „Urtes Wohnküche“. „Es geht nicht ums Dating, ich will weder Größe noch Beruf wissen“, erzählt sie.

Es geht ihr ums Miteinander. Und die Menschen, die sich anmeldeten, seien offen. „Sie erzählen sich ihre Lebensgeschichten, kommen meist aus ganz unterschiedlichen Bereichen“, sagt die Initiatorin, die sich wünscht, dass viele Restaurants ihre Idee nachahmen.