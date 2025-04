Patzer beim Absteiger: Cottbus nur mit Remis in Haching

Tolcay Cigerci erlöst Energie Cottbus in der Nachspielzeit.

Unterhaching - Dank eines Treffers in der Nachspielzeit hat Energie Cottbus Relegationsplatz drei zwar behauptet, ist nun aber punktgleich mit Verfolger Saarbrücken. Die Lausitzer kamen beim bereits abgestiegenen Schlusslicht SpVgg Unterhaching nicht über ein völlig enttäuschendes 1:1 (0:1) hinaus und müssen weiter mächtig um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zittern.

Durch ein Tor von Lenn Jastremski war Energie bereits in der zweiten Minute in Rückstand geraten. Tolcay Cigerci (90.+2) sorgte kurz vor Schluss für den längst verdienten Ausgleich.

Zuvor hatten die Brandenburger mehrere hochkarätige Chancen in der zweiten Halbzeit vergeben. Aus aussichtsreicher Position scheiterten unter anderem

Maximilian Krauß und Lucas Copado an Hachings Torhüter Kai Eisele. „Nicht zu akzeptieren die Leistung in der ersten Halbzeit“, bemängelte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz bei Magenta Sport den Auftritt seiner Mannschaft.

Schwierige Aufgaben zum Saisonabschluss

Cottbus und Saarbrücken haben nun beide 59 Punkte auf dem Konto, Energie aber die minimal bessere Tordifferenz. An der Tabellenspitze der 3. Liga steht Dresden (66) vor Arminia Bielefeld (62).

Zum Saisonabschluss wartet auf Cottbus ein hartes Programm. Das abstiegsgefährdete Team aus Mannheim sowie Rostock und Ingolstadt, die beide auch noch aufsteigen können, sind die Gegner.