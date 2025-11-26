Ein Pedelecfahrer wird in Steinfeld von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Wegen des Wetters kann er nicht mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist ein 38 Jahre alter Pedelecfahrer aus Steinfeld ins Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild)

Steinfeld - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Pedelecfahrer in Steinfeld im Landkreis Vechta lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige wurde nach Polizeiangaben mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Osnabrück gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wird.

Der Unfall ereignete sich, als der Mann mit seinem elektrischen Fahrrad mit Motor-Unterstützung von einem Firmengrundstück auf eine Straße fahren wollte. Dabei wurde er am Nachmittag von dem Auto einer 41-Jährigen aus Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) erfasst.

Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber landete zwar an der Unfallstelle, konnte den Verletzten allerdings wegen der Wetterlage nicht transportieren.