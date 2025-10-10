Ein 38-jähriger Pedelec-Fahrer prallt beim Queren einer Straße mit einem Auto zusammen. Stand er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln?

Lingen - Ein Pedelec-Fahrer ist in Lingen mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige habe am Donnerstagabend beim Überqueren einer Straße das Auto einer 31 Jahre alten Frau übersehen, teilte die Polizei mit.

Der Pedelec-Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Weil die Polizei den Verdacht hatte, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Er habe sich bei der Unfallaufnahme bei den Einsatzkräften unkooperativ verhalten, hieß es. Die Polizei leitete Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.