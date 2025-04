Pedelec-Fahrer kracht in Menschengruppe - drei Verletzte

Nordhausen - Beim Zusammenstoß eines Pedelec-Fahrers mit einer Gruppe Fußgänger bei Nordhausen sind ein Kind und zwei Erwachsene verletzt worden. Der Fahrer des Rads mit Elektromotorunterstützung sei gestürzt und habe sich schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Zudem seien ein zehn Jahre altes Mädchen und eine 44-jährige Frau aus der Fußgängergruppe verletzt worden. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall in der Nacht zu Freitag kam, ist unklar. Die Fußgänger und der 57-jährige Pedelec-Fahrer seien in gleicher Richtung auf einem Radweg Richtung Nordhausen unterwegs gewesen. Es gebe Hinweise, dass der Fahrer betrunken gewesen sein könnte, so die Polizei.