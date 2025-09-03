Schock auf der Kreisstraße 204: Bei einem heftigen Crash zwischen Pedelec und Motorrad wird ein Mann lebensgefährlich verletzt. Auch eine Frau kommt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 204 in der Region Hannover sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Hannover - Beim Zusammenstoß mit einem Motorrad ist ein älterer Pedelec-Fahrer in der Region Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Die 34 Jahre alte Fahrerin des Motorrads erlitt schwere Verletzungen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, der Mann mit einem Rettungshubschrauber. Sein Alter war zunächst nicht bekannt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei stießen die beiden Fahrzeuge auf der Kreisstraße 204 zwischen Adensen und Schulenburg in einem Kreuzungsbereich zusammen. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Durch den Zusammenstoß stürzten sowohl der Mann als auch die Frau. Das Pedelec wurde auseinandergerissen, Teile davon landeten im Graben.

Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Ersthelfer am Unfallort, wie ein dpa-Fotograf berichtete. Nach Angaben eines Augenzeugen wendeten mehrere Autofahrer, ohne zu helfen. Nach dem Unfall wurde die Straße vorübergehend gesperrt.