Hannover - Ein 77 Jahre alter Pedelecfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hannover lebensgefährlich verletzt worden. Es kam am Mittwoch zum Unfall, als der Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Pedelec abbiegen wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Infolge des Aufpralls stürzte der Senior und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde von einem Notarzt und dem Rettungsdienst reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Die 67 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.