Erfurt/Jena/Sondershausen - Nach Regenfällen sind die Pegelstände an Thüringer Flüssen in der Nacht zum Mittwoch wieder gestiegen. Der Anstieg sei allerdings etwas niedriger ausgefallen als erwartet, teilte das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena am Mittwoch mit. 14 Pegel unter anderem an Werra, Saale, Bere und Zorge hatten demnach die Vorwarnstufe (Meldebeginn) überschritten. Die erste Meldestufe galt für den Werra-Pegel in Ebenhards und den Unstrut-Pegel in Oldisleben.

Im Laufe des Mittwochs wird laut Landesamt wegen Niederschlägen ein weiterer moderater Anstieg der Wasserstände erwartet, bevor diese ab Donnerstagmittag wieder langsam zurückgehen sollen.