Zuzenhausen - Trainer Christian Ilzer von der TSG 1899 Hoffenheim amüsiert sich über die Spekulationen zu einem möglichen Nachfolger. „Ich finde es lustig, dass Sie mich das wieder fragen - genauso wie in der letzten Woche, genauso wie vor zwei Wochen“, sagte der 47-Jährige vor dem 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Seit Wochen steht eine Trennung der Hoffenheimer von Ilzer zur Diskussion, obwohl der Österreicher erst im vergangenen November in den Kraichgau gekommen war. „Am Ende kann ich Ihnen nur sagen, wenn man sensationelle Schlagzeilen braucht, sensationelle Dinge schreiben will, die nicht wahr sind, schreiben Sie einfach einmal, dass Pelé auferstanden ist und wir ihn für nächste Saison verpflichten werden. Mehr gibt es dazu von meiner Seite nicht mehr zu sagen“, erklärte Ilzer.

Wagner mit Absage - Kwasniok weiter ein Kandidat

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Hoffenheims angebliche Wunschlösung Sandro Wagner den Hoffenheimern eine Absage erteilt. Demnach sollen „konkrete Verhandlungen“ stattgefunden haben. Ein weiterer Kandidat ist den Angaben zufolge Lukas Kwasniok, der den Zweitligisten SC Paderborn im Sommer verlassen wird.

Sportlich benötigt die TSG in Wolfsburg noch etwas Zählbares, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf und auf den ersten Abstiegsplatz sechs Punkte. Man wolle das Minimalziel „so schnell wie möglich“ erreichen, sagte Ilzer. „Grundsätzlich wollen wir natürlich so eine Performance liefern, dass wir den Deckel drauf machen.“