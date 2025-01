Dresden - Der Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann rechnet mit mindestens drei Direktmandaten für die Linke bei der Bundestagswahl. „Wir kämpfen in sechs strategischen Wahlkreisen ernsthaft um die Direktmandate“, sagte der Linke-Politiker. „Von den sechs werden wir mindestens drei holen.“

Dazu zählen neben dem Leipziger Süden, wo sich Pellmann bei der letzten Bundestagswahl durchsetzte, vier Wahlkreise in Berlin und einer in Thüringen. Man habe dort überall die Auseinandersetzung Linke oder AfD, so Pellmann.

Direktmandate als „Lebensversicherung“

Die Linke geht ihm zufolge zwar davon aus, bei der Wahl die nötigen fünf Prozent zu bekommen. Die Direktmandate sollen aber als „Lebensversicherung“ für den Einzug in den Bundestag dienen.

Zu diesem Zweck hatte die Partei die „Mission Silberlocke“ ins Leben gerufen. Die Idee hinter dieser Aktion: Die langjährigen Linken-Politiker Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow wollen durch Direktmandate dafür sorgen, dass die Linke auch dann in den Bundestag einzieht, wenn sie bei den Zweitstimmen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde. „Zwei Silberlocken werden dabei sein“, sagte Pellmann. Bartsch habe es in Rostock schwer, das wisse er.

Landesliste wird am Wochenende aufgestellt

Die Linke Sachsen stellt am Samstag bei einem Parteitag in Dresden ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 23. Februar auf. Der Landesvorstand schlägt als Spitzenkandidaten Pellmann vor. Für die Listenplätze zwei und drei wollen die Bundestagsabgeordneten Caren Lay und Clara Bünger kandidieren.