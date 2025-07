In Berlin-Spandau brennt ein Einfamilienhaus, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Person kann sich aus eigener Kraft aus dem Haus retten.

Person rettet sich in Spandau aus brennendem Einfamilienhaus

Berlin - Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Berlin-Spandau waren am Abend mehrere Dutzend Feuerwehrleute im Einsatz. Eine Person habe sich noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit bringen können, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie sei vor Ort erstversorgt worden und nun im Krankenhaus. Details zu ihrem Gesundheitszustand waren zunächst nicht bekannt. Mittlerweile habe die Feuerwehr den Brand gelöscht und suche im Haus nach Glutnestern.

Wegen des „ausgedehnten Feuers“ über drei Stockwerke hätten die ersten Einsatzkräfte umgehend Verstärkung angefordert, sagte der Sprecher weiter. Insgesamt seien 56 Feuerwehrleute mit drei Löschfahrzeugen beteiligt gewesen. Da auch der Dachstuhl von den Flammen erfasst worden sei, werde sich die Suche nach Glutnestern noch einige Zeit ziehen, so der Sprecher.