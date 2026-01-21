Thüringens Kommunen bekommen mehr Geld vom Land. Aber auch ihre Ausgaben steigen. Vor allem zwei Bereiche sorgen für diesen Trend.

Erfurt - Thüringens Kommunen müssen mehr Geld für ihr Personal sowie die Sozialleistungen für ihre Einwohner ausgeben. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes zu den Ausgaben und Einnahmen von Städten, Gemeinden und Kreisen in Zeitraum von Januar bis September 2025 hervor.

Danach stiegen die Ausgaben für ihr Personal - auch wegen Tarifanpassungen - in diesem Zeitraum um 63,5 Millionen Euro oder 4,3 Prozent auf 1,54 Milliarden Euro. Die Sozialausgaben erhöhten sich um 5,0 Prozent oder 75,8 Millionen Euro auf 1,58 Milliarden Euro.

Weniger Geld in Investitionen gesteckt

Trotz insgesamt gestiegener Einnahmen haben die Kommunen weniger investiert, geht aus den Daten hervor. Die Ausgaben für Sachinvestitionen lagen bei insgesamt 623,6 Millionen Euro und verringerten sich damit um 3,7 Millionen Euro oder 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund könnte sein, dass das Land zwar mehr für die laufenden Ausgaben der Kommunen überwies, nicht aber für Investitionen. Die Zuweisungen für Investitionen vom Land betrugen 296,2 Millionen Euro - 43,3 Millionen Euro weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt summierten sich die kommunalen Ausgaben auf 5,89 Milliarden Euro. Das war ein Anstieg von 297,4 Millionen Euro oder 5,3 Prozent. Ihre Einnahmen lagen damit niedriger als die Ausgaben. 5,71 Milliarden Euro kamen in die Kassen der Kommunen - 233,0 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Land erhöhte seinen Überweisungen auf insgesamt 3,26 Milliarden Euro.