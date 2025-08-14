Der 1. FC Magdeburg verstärkt die Abwehr. Vom Ligarivalen aus Kiel wird der Bundesliga-erfahrene Max Geschwill ausgeliehen. Ein erster Einsatz ist gleich im Pokal möglich.

Trainer Markus Fiedler will mit Magdeburg im Pokal lange dabei sein.

Magdeburg - Trainer Markus Fiedler plant schon im Erstrundenspiel des 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal mit Neuzugang Max Geschwill. Der 24 Jahre alte Verteidiger werde angesichts vieler Ausfälle im Kader für die Partie beim 1. FC Saarbrücken am Freitag (18.00 Uhr/Sky) stehen, kündigte Fiedler an.

„Ob er Einsatzminuten bekommt, wird der Spielverlauf zeigen“, sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten. Die Leihe von Geschwill von Holstein Kiel hatte Magdeburg am Donnerstag vermeldet.

Gegen Saarbrücken sieht Fiedler sein Team in der Favoritenrolle. Die Kräfteverhältnisse seien angesichts des Potenzials des Drittliga-Topteams aber nicht so eindeutig. Das Ziel müsse sein: „Sich durchsetzen und weiterkommen“, machte Fiedler klar. „Der Wunsch und der Traum ist da. Wir hoffen auf eine lange Pokalreise“, machte der FCM-Coach deutlich.