Autofahrer aufgepasst: Der Tiergartentunnel bleibt heute bis abends spontan für acht Stunden geschlossen. Welche Verkehrsmittel betroffen und was die Gründe sind.

Berlin - Der Berliner Tiergartentunnel wird heute von 13.30 Uhr bis 21.30 Uhr aus Sicherheitsgründen in beide Richtungen voll gesperrt. Das teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Grund für die kurzfristige Sperre über acht Stunden: Es ist nach Krankmeldungen nicht genügend Personal für die Überwachung da, wie die Pressesprecherin der Verkehrsverwaltung, Petra Nelken, der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hintergrund ist, dass gemäß den Sicherheitsbestimmungen immer ein Mitarbeiter im Schichtdienst über Kameras den Verkehr in der wichtigen Nord-Süd-Verbindung beobachten muss, um Gefahren schnell zu erkennen. Betroffen sind neben Autofahrern unter anderem auch Passagiere der Buslinien M41 und M85, die normalerweise durch den 2,4 Kilometer langen Straßentunnel fahren.