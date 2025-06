Am Kreuz Lotte/Osnabrück

Ein Pfau hat im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück den Verkehr in Richtung Hannover für kurze Zeit ausgebremst. (Symbolbild)

Lotte/Osnabrück - Ein Pfau hat im Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück den Verkehr auf der Autobahn 30 in Richtung Hannover zeitweise blockiert. Nach Angaben einer Polizeisprecherin in Münster wurde der Autobahnpolizei am Donnerstag gegen 17.00 Uhr gemeldet, dass der Vogel auf der Fahrbahn spazierte und die Autos deshalb angehalten haben.

Als die Beamten eintrafen, sei der Vogel über die gesamte Fahrbahn gelaufen. Schließlich sei es gelungen, den Pfau zu ergreifen und ihn in einen angrenzenden Wald zu bringen. Gegen 17.20 Uhr lief der Sprecherin zufolge der Verkehr wieder an. Weder Menschen noch das Tier seien verletzt worden.