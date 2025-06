Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in Wiesmoor: Ein Pferd liegt auf dem Rücken in einem schlammigen Graben.

Pferd fällt in Graben und wird von Feuerwehr befreit

Tier in Not

Ein Pferd fällt im Landkreis Aurich in einen schlammigen Graben und wird von der Feuerwehr befreit. (Symbolbild)

Wiesmoor - Die Feuerwehr hat in Wiesmoor im Landkreis Aurich ein Pferd aus großer Not befreit: Das Tier war in einen witterungsbedingt schlammigen Graben gefallen und lag dort auf dem Rücken. Die Einsatzkräfte buddelten das Pferd zunächst frei, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Mit der Hilfe von Gurten konnte das Tier nach rund zwei Stunden schließlich befreit werden. Ein Tierarzt untersuchte das Pferd, das den ersten Erkenntnissen nach unverletzt blieb. Es wurde am Nachmittag an seine Besitzer übergeben.