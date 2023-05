Pausa-Mühltroff - Von ihrem eigenen Pferdegespann ist die Fahrerin in Pausa-Mühltroff im Vogtlandkreis überrollt worden. Die 45-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Polizei hatte die Frau am Donnerstag angehalten, um die Hinterlassenschaften der beiden Pferde von der Straße zu räumen. Die Pferde hätten sich erschreckt und seien losgerannt, der Kremserwagen habe die 45-Jährige überrollt. Die Pferde und das Gespann hätten mehrere Autos beschädigt. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei fast 10.000 Euro.