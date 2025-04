Neun Pferde sterben bei einem Großbrand in einem Stall in Stadland. Nun steht die Brandursache fest.

Stadland - Ein technischer Defekt an der Elektrik ist die Ursache für den Brand in einem Stall in Stadland (Landkreis Wesermarsch), bei dem neun Pferde gestorben sind. Das haben die Ermittlungen von Sachverständigen ergeben, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude war am Ostermontag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden wurde auf rund 800.000 Euro geschätzt. Auch ein angrenzendes Wohnhaus war von dem Feuer betroffen. Die fünf Bewohner blieben unverletzt.