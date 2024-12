Sie sehen die Zukunft des Pflegeheims in Gefahr und haben Zehntausende Unterschriften gesammelt. Nun treffen Vertreter des Hauses den Bundesgesundheitsminister in Berlin und hoffen auf Hilfe.

Pflegeheim übergibt Petition an Bundesgesundheitsminister

Berlin/Wilstedt - Wegen der drohenden Abschiebung von kolumbianischen Pflegekräften eines niedersächsischen Pflegeheims überreichen Vertreter der Einrichtung am Mittwoch (13.00 Uhr) in Berlin eine Petition an den Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach (SPD) wird das Schreiben, das online mehr als 82.300 Menschen unterzeichnet haben, entgegennehmen, wie ein Ministeriumssprecher mitteilte. Demnach ist auch ein vertrauliches Gespräch mit Vertretern von Haus Wilstedt aus dem Landkreis Rotenburg geplant.

Nach Angaben des Heims droht zehn kolumbianischen Beschäftigten, die vor allem im Pflegebereich arbeiten, wegen abgelehnter Asylanträge die Abschiebung. Die Leitung sieht den Betrieb der Einrichtung für demenzkranke Menschen in Gefahr und fordert Hilfe von der Politik. Lauterbach hatte nach Bekanntwerden des Falls über die Plattform X mitgeteilt, dass er sich um den Fall kümmern werde.