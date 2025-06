Ilmenau - Beim Absturz eines Segelflugzeugs ist in Ilmenau am Nachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Der 54 Jahre alte Pilot verlor nach derzeitigem Kenntnisstand während des Landeanflugs über einem Waldstück die Kontrolle über das Flugzeug, wie die Polizei mitteilte. Er saß allein in der Maschine und überlebte den Absturz nicht.

Das Leichtflugzeug mit einer Flügelspannweite von zehn Metern sei bei dem Absturz völlig zerstört worden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Bisher deute alles darauf hin, dass es ohne Fremdverschulden zu dem Unfall gekommen sei.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Flugplatzes im Ilmenauer Ortsteil Pennewitz. Die unmittelbar neben dem Flugplatzgelände liegende Landstraße 1144 musste für die Ermittlungsarbeiten der Polizei mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Mittlerweile sei die Straße zwar wieder freigegeben, so die Polizei. Im Verlaufe des Samstagabends würden Einsatzkräfte aber die Überbleibsel des Fluggeräts bergen, dafür sei eine kurzzeitige weitere Vollsperrung der Straße nötig. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben nun die Ermittlungen übernommen, so die Polizei weiter.