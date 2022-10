"Fette Henne": Familie findet 15 Kilo schweren Pilz in der Lüneburger Heide

Im Herbst gehen viele Naturfreunde "in die Pilze". Und beim Pilzesammeln können umsichtige Sucher mitunter auch andere Exemplare als Maronen, Pfifferlinge und Co. finden. Eine Famile fand in der Lüneburger Heide nun einen 15 Kilo Pilz-Giganten.

Munster/DUR - Wahre Pilzfreunde gehen über Stock und Stein und suchen Maronen, Pfifferlinge und Co. in der Natur. Familie Miesner versuchte ihr Glück in der Lüneburger Heide nahe der niesersächsischen Stadt Munster und stieß dabei auf ein besonders bemerkenswertes Exemplar. Die Miesners entdeckten eine 15 Kilogramm schwere und 73 Zentimeter lange "Fette Henne". Der Pilz ist essbar und wird auch "Krause Glucke" genannt.

Pilzesammeln: 15 Kilo Prachtexemplar wird Stück für Stück verbraucht

"Ich konnte das gar nicht glauben, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Vorher habe ich maximal zwei Kilo gefunden", wird Pilzsammler Gerhard Miesner von RTL zitiert. Da das Prachtstück allerdings in einem Stück schwer zu verarbeiten ist, wird der Pilz Stück für Stück verbraucht. Ein Teil wird im Ofen getrocknet und ein anderer wiederum eingefroren. Zudem essen die Miesners ihre "Fette Henne" in Scheiben paniert, ähnlich wie ein Schnitzel.

Bei 15 Kilogramm puren Pilz könnte man meinen, dass der Vorrat bis zur kommenden Pilzsaison anhält. Bis dahin wartet vielleicht der nächste Sensationsfund auf Familie Miesner.