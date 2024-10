In Sachsens Wäldern liegen Sprengkörper aus unterschiedlichen Zeiten. Jetzt hat ein Mann in der Oberlausitz eine Granate gefunden.

Pilzsammler findet Weltkriegs-Granate in der Oberlausitz

Ein Pilzsammler hat in der Oberlausitz eine Weltkriegs-Granate gefunden (Foto: Illustration).

Königswartha - Beim Pilzesuchen ist ein Mann in Königswartha in der Oberlausitz auf eine Weltkriegs-Granate gestoßen. Der Pilzsammler habe am Freitagnachmittag den Fund eines verdächtigen Gegenstandes aus Metall gemeldet, teilte die Polizei mit. Die Beamten ermittelten, dass es sich vermutlich um einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kümmerten sich um den Fund.