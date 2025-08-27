Ein Kunde, der mit einer Pizza unzufrieden war, ist von einem Lieferanten und zwei weiteren Männern in Jena angegriffen und verletzt worden. (Archivbild)

Jena - Ein Kunde, der in Jena eine Pizza reklamiert hatte, ist vom Lieferanten und zwei weiteren Männern angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Der Lieferant sei nach der Reklamation am frühen Morgen erneut vor der Lieferanschrift erschienen, teilte die Polizei mit. Daraufhin habe er den Kunden aufgefordert, vor die Tür zu kommen. Dort sei der Mann dann verprügelt worden. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.