Rund 40 Berliner Pizzerien bieten ab Donnerstag ungewöhnliche Pizzen an. Mit der „True Italian Pizza Week“ wollen die Restaurants auch ein Zeichen setzen.

Berlin - Birne, Kartoffelkroketten, Zucchini-Chips: Diese und weitere ungewöhnliche Pizza-Beläge können ab Donnerstag bei der „True Italian Pizza Week“ (deutsch: „Echte italienische Pizzawoche“) in Berlin probiert werden. In rund 40 Pizzerien überall in der Stadt werden eine Woche lang zwei Spezialpizzen angeboten, hieß es in einer Mitteilung.

Berliner Pizzerien leiden demnach wie andere Lokale auch unter den steigenden Preisen. Olivenöl, Mehl, Mozzarella und Tomaten – die Grundzutaten einer Pizza – legten lange Lieferketten zurück. Durch zahlreiche Zwischenhändler hätten sich ihre Preise noch stärker erhöht. Mit ihrer Aktion wollen die Pizzerien zeigen, dass echte Qualitätspizza noch einen Restaurantbesuch wert ist.

Das Menü (zu jeder Pizza gibt es ein Getränk) sei entsprechend verhältnismäßig günstig zu haben, hieß es weiter. Bei De Noantri in Treptow gibt es passend zur Jahreszeit Kürbisstücke auf der Pizza, bei Malafemmena in Prenzlauer Berg wird die Pizza mit Kartoffelkroketten belegt. Wer herausfinden möchte, wie Birne auf der Pizza schmeckt, findet auf einer Karte im Internet alle teilnehmenden Pizzerien.